الادعاء الإيطالي يأمر بنقل مهاجرين عالقين بـ"المتوسط"

20 أغسطس 2019 - 11:00 م

أمر الادعاء الإيطالي، الثلاثاء، بنقل المهاجرين العالقين على متن سفينة إنقاذ منظمة "الأذرع المفتوحة" (أوبن آرمز) بالبحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.



وجاء قرار الادعاء الإيطالي رغم رفض وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم اليمين المتطرف، استقبال المهاجرين في بلاده، بزعم أن قوارب الإنقاذ الخيرية تسهل بشكل أساسي تهريب المهاجرين غير النظاميين.

واتخذ الادعاء قراره "بعد الإطلاع على تقرير من على السفينة قامت به الشرطة القضائية وطبيبان"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الإسبانية، إنها سترسل سفينة عسكرية للمياه الإقليمية الإيطالية من أجل نقل المهاجرين العالقين في سفينة "أوين آرمز" الإنسانية منذ 19 يوما، بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها.

وجاء إعلان الحكومة الإسبانية في أعقاب قفز نحو 15 مهاجرًا من سفينة "اوبن آرمز"، في محاولة للوصول سباحًة إلى السواحل الإيطالية.

والأحد، قفز مجموعة من المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة في المياه الإيطالية، في محاولة باءت بالفشل للوصول إلى شاطئ جزيرة "لامبيدوسا".