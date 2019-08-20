الأمم المتحدة: تضرر 171 ألف شخص بالأمطار في السودان‎

20 أغسطس 2019 - 10:20 م

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء، تضرر 171 ألفا و700 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات بالسودان.



جاء ذلك في تقرير للمكتب الأممي، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر التقرير بأن "ما يقدر بـ 171 ألف و700 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 13 ولاية سودانية".



كما أفاد بأن 22 ألفا و634 منزلا تدمرت، بينما أصيب بالتلف 11 ألفا و702 منزلا".



وأشار المكتب الأممي في تقريره إلى أن غالبية المتضررين يحتاجون إلى "مأوى عاجل ومستلزمات منزلية، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة".



والخميس، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مصرع 46 شخصا، في أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الوزارة قولها إن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول".

وأضافت أن "العدد الكلي للمنازل المتضررة بجميع ولايات السودان، بلغ 9 آلاف و260 منزل، فيما انهار 595 منزلا بشكل كلي، و3 آلاف و317 جزئيا".

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب).

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أضرت بحوالي 142 ألف شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان.