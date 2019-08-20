العراق.. انفجار مخزن عتاد للحشد الشعبي في صلاح الدين ‎

20 أغسطس 2019 - 10:10 م

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الثلاثاء، توجه فرق الإطفاء إلى قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، للسيطرة على انفجار مخزن عتاد تابع للحشد الشعبي.



وقالت المديرية في بيان إطلعت عليه الأناضول، إن "كدس عتاد تابع لفصيل من الحشد الشعبي، انفجر قرب قاعدة بلد الجوية، وفرقنا تحاول السيطرة على الحادث".

وأضافت أن "فرقنا تحاول السيطرة على الحريق، وأن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، توجه من (العاصمة) بغداد إلى قضاء بلد للإشراف على الحادث".

من جهته، أفاد مصدر مطلع، أن وزير الدفاع نجاح الشمري زار قاعدة بلد الجوية وتفقد موقع الحادثة.