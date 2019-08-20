  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:54 م
بحث متقدم
أرشيفية

ألف سعودية يغادرن المملكة بعد قرار الملك سلمان

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

المسجد الحرام

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن

صلاح

بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح

رغد وصدام حسين

رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده

السيسي

«السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي

عمالة مصرية

تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

الداخلية - أرشيفية

الداخلية تعلن مقتل 11 إرهابيا خلال استهدافهم بالعريش

ذاكر نايف

ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟

العراق.. انفجار مخزن عتاد للحشد الشعبي في صلاح الدين ‎

عرب وعالم

انفجار في العراق
انفجار في العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شريف عامر: أنا محمد صلاح

#

للمرة الأولى منذ هزيمته.. "داعش" يهاجم حقولا نفطية بالعراق

#

العراق.. قتيل و3 مصابين في انفجار بحافلة عند مدخل كربلاء

#

فصيل مسلح يعلن قتل "أخطر" قيادي في "داعش"

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الثلاثاء، توجه فرق الإطفاء إلى قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، للسيطرة على انفجار مخزن عتاد تابع للحشد الشعبي.
وقالت المديرية في بيان إطلعت عليه الأناضول، إن "كدس عتاد تابع لفصيل من الحشد الشعبي، انفجر قرب قاعدة بلد الجوية، وفرقنا تحاول السيطرة على الحادث".
وأضافت أن "فرقنا تحاول السيطرة على الحريق، وأن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، توجه من (العاصمة) بغداد إلى قضاء بلد للإشراف على الحادث".
من جهته، أفاد مصدر مطلع، أن وزير الدفاع نجاح الشمري زار قاعدة بلد الجوية وتفقد موقع الحادثة.
وذكر المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه "بالإضافة لوزير الدفاع الذي وصل القاعدة، حضر مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان للإشراف على عمليات إخماد الحرائق التي نجمت عن انفجار المخزن".وتضاربت الأنباء حول حقيقة تعرض قاعدة البكر في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، إلى قصفٍ لم تعرف طبيعته، وبين اندلاع حريق كبير في المستودع التابع لاحدى فصائل الحشد الشعبي في تلك القاعدة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا
» باكستان تعلن إحالة «كشمير» إلى محكمة العدل الدولية
» رغم رحيله.. الأهلي يُكرم «لاسارتي» ومعاونيه
» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى
» محمد صلاح ينتقد طريقة لعب «جوارديولا»
» إيران: موافقتنا على الاتفاق النووي كانت خطأً
» الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني 0/2
» مقتل وإصابة 8 أطفال في قصف روسي على سوريا
» ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟
» وفاة كاتب إماراتي شهير بشكل مفاجئ
» شاهد.. لحظة قنص مختطف 37 رهينة داخل أتوبيس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية