ألف سعودية يغادرن المملكة بعد قرار الملك سلمان

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غادرت نحو 1000 امرأة سعودية المملكة، وذلك عبر منافذ المنطقة الشرقية، بدون إذن ولي الأمر.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن الجوازات سمحت بمغادرة 1000 مسافرة دون تصريح، بناء على لائحة وثائق السفر المعدلة.

واعتمدت السعودية، رسميا، تعديلات في نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية.

ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في السعودية، بيانا حول اعتماد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات في نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة.

وأشار المرسوم الملكي إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

كما تضمنت تعديلات قوانين نظام وثائق السفر، منح الذكر والأنثى نفس الحقوق، فيما يتعلق بـ"حرية السفر" إذا ما تجاوز الشخص عمره 21 عاما. وقصر القانون من يلزمون باستخراج تصاريح السفر، هم: "الحضانة، والقصر، والمتوفى وليهم" فقط.

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