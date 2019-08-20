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رغم رحيله.. الأهلي يُكرم «لاسارتي» ومعاونيه

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

لاسارتي

حرص مسئولو النادي الأهلي واللاعبين، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه، سباستيان وأليخاندرو، قبل المران الجماعي للفريق.

وأحضر جهاز الكرة "تورتة" لتكريم لاسارتي ومعاونيه، في حضور الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، الذين حرصوا على توجيه الشكر للمدير الفني السابق، ووداعه بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي وتقديره للفترة التي قضاها مع الفريق.

وقام الجمع بالتصفيق للاسارتي ومعاونيه أثناء كلمته في حفل التكريم، وسط مناخ أسري وتقليد اعتاد عليه الأهلي مع جميع المدربين قبل الرحيل، من منطلق قيمة وعراقة النادي القائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الأطراف.

ووجّه جهاز الكرة واللاعبين الشكر للمدرب الأورجواياني، ومساعديه سباستيان وأليخاندرو، في نهاية الحفل على الفترة التي قضاها بالجهاز الفني للفريق.


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