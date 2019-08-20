» محمد صلاح ينتقد طريقة لعب «جوارديولا»

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ليفربول

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يفضل النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن يواصل فريقه الفوز في جميع المباريات بغض النظر عن لعب كرة القدم الجمالية، والاستحواذ على الكرة، كما يصنع مانشستر سيتي.

ورد «صلاح» على سؤال، في حواره مع شبكة «CNN» الأمريكية، خاص بتفوق مانشستر سيتي، على ليفربول في الاستحواذ، معدلات تسجيل الأهداف، طريقة بناء الهجمة ونقلها من الوسط إلى الخط الأمامي، ومدى إمكانية تطبيق الريدز لطريقة كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قائلا: "أعتقد أن الأمر مختلف.. أحيانا يعتمد ذلك على المباراة، وأحيانا أنت تملك الخبرة، حيث بإمكانك تحقيق الفوز بهدف نظيف".

وأضاف "تحقيق الفوز بهدف نظيف أحيانا يصبح كافيا.. أعتقد بأننا فعلنا ذلك العام الماضي في سبع أو ثمان مرات، ولذلك فإن الاستحواذ على الكرة لا يهم. الأمر يتعلق فقط بكيفية تحقيق الفوز".

واستطرد "اللعب لأشهر طويلة متتالية يجعل كرة القدم مثيرة للغاية. الناس تحب كرة القدم، تحب الشغف وكل شيء خاص باللعبة، لذلك فخوضي لكل مباراة يشعرني بالسعادة. أنا لا أرغب في الحصول على راحة، ولو في مباراة واحدة. أنا سعيد إزاء لعبي لفترات طويلة".

واختتم "إذا ما كنت لاعبا في ليفربول، فدائما ما تكون هناك توقعات كبيرة بشأنك، حيث يجب أن تفوز بشيء ما، ومن ثم تولد التوقعات الكبيرة. حال لم ينمو ذلك من داخلك، فإن الأمر ينبع من المُشجعين، لأنهم يرغبون في رؤية النادي يُتوج بشيء ما".

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