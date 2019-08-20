» الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني 0/2

20 أغسطس 2019 - 07:44 م

فاز فريق الوصل الإماراتي على ضيفه فريق الهلال السوداني، بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة أقيمت على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج الهلال للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.