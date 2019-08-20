تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

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محمد فضل- متابعات

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بيان هام من القنصلية المصرية في الكويت

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اعداد

رداً على تصريحات وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، بشأن أعداد العمالة المصرية التي دخلت الكويت في العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، رفضه إعلان الوزيرة في شأن عدم دقة الأرقام الصادرة عن الجهاز.

وأكد الجهاز مصداقية وصحة الرقم الصادر الخاص بعدد تصاريح العمل، وهو 230803 تصاريح عمل، وهو رقم معبر عن عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين العاملين في الكويت خلال العام 2018، وبشكل رسمي وموثق من الجهات المعنية بالاصدار والتوثيق، وهو ما لا يمكن الشك فيه أبداً.

وأوضح الجهاز أن الأرقام تشمل نوعين من تصاريح العمل، أحدهما يصدر للمرة الأولى، والثاني يتعلق بالتجديد لمن سبق له العمل في الكويت، مشيراً إلى أن تصاريح العمل الممنوحة للمرة الأولى بلغت 98794 تصريحاً، فيما بلغت تصاريح العمل التي تم تجديدها 132009 تصاريح (وهو ما يعني أن نحو 8 آلاف مصري دخلوا الكويت شهرياً خلال 2018).

وذكر الجهاز، وهو جهة حكومية مصرية، أنه اعتمد في تقريره الإحصائي على السجلات الإدارية لوزارة الداخلية، وهو يأتي متسقاً مع بيانات الأعوام السابقة، إذ أنه خلال 2016 كان عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين في الكويت 219184، فيما وصل خلال العام 2017 إلى 221325 تصريحاً.

وقالت مصادر في الجهاز لـ «الراي» الكويتية، إن الأرقام الواردة ضمن التقرير السنوي في شأن تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج خلال 2018، هي نشرة «موثقة تماماً».

وكانت الإدارة المركزية للإحصاء قد أصدرت بياناً، أمس، رداً على بيان الإحصاء المصري بالأرقام، ورد فيه أن إجمالي أذونات العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستقدام عمالة مصرية خلال 2018، بلغت 62 ألفاً و191 إذن عمل فقط، وأنه تم إلغاء 23 ألفاً و883 منها، وأن العدد المتبقي منها يبلغ 38 ألفاً و308 إذونات عمل فقط للعمل في القطاع الاهلي.

وأضافت الإدارة أن إجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي، بلغ 577 عاملاً، معظمهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.

ووفقاً للإدارة المركزية للاحصاء، فإن العدد الاجمالي للجالية المصرية في دولة الكويت انخفض خلال العام الماضي بمقدار 26 ألفاً و551 شخصاً، ليصبح 643 ألفاً و977 بانخفاض بنسبة 3.95 في المئة مقارنة ببداية العام نفسه، من بينهم نحو 10 آلاف فرد تحت سن الخامسة عشرة.


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