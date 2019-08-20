» مقتل وإصابة 8 أطفال في قصف روسي على سوريا

قتل طفلان وأصيب 6 مدنيين آخرين، الثلاثاء، في قصف جوي روسي، على أحياء سكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.

وأوضح مصادر أن النظام وروسيا يواصلان القصف الجوي والمدفعي على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وبلدة بداما وقرى معرتحرمة ومدايا وجرجناز والكفير والغدفة وبينين بريف إدلب، ومدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية لطمين بريف حماة.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، للأناضول، إن طفلين قتلا في القصف الجوي الروسي على مدينة معرة النعمان، وجرح 6 مدنيين آخرين.

وأكد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن القصف الجوي استهدف قرية بينين التابعة لمعرة النعمان.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا العام الماضي بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد" في المنطقة المذكورة.