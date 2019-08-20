» «صلاح»: مُستعد لاستبدال حذائي الذهبي بهذه البطولة

20 أغسطس 2019 - 05:17 م

كشف محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، عن رأيه فى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR " خلال حواره مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال محمد صلاح فى الجزء الثانى من الحوار الذى تنشره الشبكة التليفزيونية الأمريكية، إنه لا يفضل تقنية الفيديو المساعد فى ملاعب كرة القدم رغم أنها عادلة أكثر من اللازم.

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزى أنه يفضّل كرة القدم بالطريقة التي هي عليها وأنه يقبل بأخطاء الحكم وأخطاء اللاعبين لأنها تجعل كرة القدم "أكثر حماسًا".

وتابع قائلا: "سأحصل على المزيد من ركلات الجزاء بوجود تقنية الفار".

وكشف صلاح عن رغبته القوية فى التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول وأوضح قائلا: "بالتأكيد الدورى الإنجليزى هو أهم أهدافى مع الريدز، ومن الممكن أن أستبدل الحذاء الذهبى باللقب الذى يتشوق إليه الجميع في ليفربول."