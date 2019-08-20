لهذا الأمر.. المالية تلتقي ممثلي شركة "فيس بوك"

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وزير المالية ونائبه خلال لقائه ممثلى شركة فيسبوك العالمية
وزير المالية ونائبه خلال لقائه ممثلى شركة فيسبوك العالمية

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وزير المالية

فيس بوك

المالية

اجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، مع ممثلي شركة «فيس بوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة.

وذلك لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى الشركة من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.

وقال «معيط» في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، الثلاثاء، إن «الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وسوف يكون هناك تنسيق وتعاون مع «فيس بوك» للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك «فيس بوك»، فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم.

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانًا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.

من جانبهم، أبدى ممثلو «فيس بوك» ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأكدوا أنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وأنهم سيتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

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