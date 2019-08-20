تعليق صادم لـ«لاسارتي» بعد إقالته من تدريب الأهلي

20 أغسطس 2019 - 05:04 م

كشف الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس الساعات الأخيرة له داخل جدران القلعة الحمراء بعد إقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بهدف دون رد.

وقال لاسارتي في تصريحات لصحفية «بابلي ميترو» الأوروجوانية: «لا أعرف السبب حقيقي لإقالتي من تدريب الأهلي، الفريق فاز ببطولة الدوري، وفي مباراة القمة أمام الزمالك، كما أننا حققنا الفوز في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا تحت قيادتي بنتيجة 4-0».

وأضاف المدرب الأوروجوياني: «خسرنا مباراة دور الـ 16 في كأس مصر أمام بيراميدز بهدف دون رد والفريق يلعب بـ 10 لاعبين، لم يكن الأمر المهم أن الفريق خسر تلك المباراة أو أنه لعب بشكل سيئ الأمر أن الجميع هنا يريد أن يفوز الأهلي دائمًا مثل بوكا جونيورز أو ريفر بليت، وهذا الأمر صعب حدوثه للغاية أن يفوز فريق بشكل دائم».

وتابع: «لا أعرف ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر كثيرًا بعد الهزيمة، وإذا كان لذلك تأثير، لكن كانت هناك بيئة نادرة، فالجميع يتخذ القرارات التي يريدونها».

وأوضح: «أحضرنا رئيس النادي وأخبرنا بقرار الإقالة، وكان علينا أن نقبل ذلك، دون مزيد من اللغط، لست مضطرًا لافتعال المشاكل، لأنها مجرد وظيفة نعرف فيها أننا حققنا نتائج جيدة ونحن هادئون للغاية».

واختتم لاسارتي حديثه مؤكدًا أنه لم توجد أي مشاكل بينه وبين إدارة النادي الأهلي خلال فترة توليه المسئولية الفنية للفريق