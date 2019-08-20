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"الحرية والتغيير" تعلن ممثليها بالمجلس السيادي

بالأسماء.. تعيين أعضاء مجلس السيادة الخمسة في السودان

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تعيين أعضاء مجلس السيادة الخمسة في السودان
تعيين أعضاء مجلس السيادة الخمسة في السودان

أحمد سالم – وكالات

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أفادت مصادر في قوى الحرية والتغيير بأنه تم التوافق بالتصويت على أسماء أعضاء مجلس السيادة الخمسة بعد اجتماع ماراثوني استمر لأكثر من 15 ساعة.

وأكد المصدر أنه تم تسمية كل من عائشة موسى، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي.

كما شدد المصدر على أن قوى إعلان الحرية والتغيير توافقت مع المجلس العسكري على أن يكون العضو الـ11 في المجلس امرأة قبطية.

وذكر مراسلنا أن القائمة ستسلم اليوم للمجلس العسكري تمهيدا لتعيينهم وتشكيل المجلس السيادي، وحل المجلس العسكري، على أن يؤدي أعضاء السيادي القسم غدا.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تأجيل خطوة حل نفسه، التي كانت مقررة، الإثنين، لمدة 48 ساعة لمنح المعارضة مزيدا من الوقت للتوافق على مرشحهم للمجلس السيادي، الذي سيقود السودان خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية.

وقال المجلس العسكري السوداني الأحد، إن المعارضة تراجعت عن بعض الأسماء التي رشحتها للمجلس السيادي في اجتماع مع قيادات المجلس العسكري.

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، أعلن المحامي طه عثمان إسحاق، رفض ترشيحه من قبل تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارض، مرجعا ذلك إلى قرار تجمع المهنيين السودانيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي.

وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض قد حذر من أنه إذا جرى تشكيل المجلس السيادي دون إجماع فسيكون فقط "ممثلا لمصالح أشخاص وكيانات محددة".


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