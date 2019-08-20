إجباريًا.. آلاف المهاجرين السوريين يستعدون لمغادرة إسطنبول

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أسرة سورية سفّر أحد أفرادها إلى سوريا من اسطنبول

أحمد سالم - وكالات

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اسطنبول

السوريين

المهاجرين

سيقوم الآلاف من المهاجرين واللاجئين السوريين بمغادرة مدينة إسطنبول التركية قبل نهاية اليوم الثلاثاء العشرين من أغسطس، وإلا سيواجهون إمكانية طردهم منها.

وكانت سلطات المدينة قد أحاطت المهاجرين غير المسجلين لديها علما بضرورة عودتهم إلى الولايات التي سجلوا فيها، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط التي تعاني منها أكبر المدن التركية.

ولكن عددًا من المهاجرين السوريين قالوا لبي بي سي إن العديد من هؤلاء يتم نقلهم إلى محافظة إدلب السورية التي تشهد تصعيدا في العمليات الحربية.

ويقول هؤلاء إن السلطات في إسطنبول تجبر العديد من المهاجرين السوريين على التوقيع على وثائق عودة طوعية لا يستطيعون قراءتها أو فهم محتواها.

وكان الأمر بإجبار المهاجرين السوريين على مغادرة إسطنبول قد صدر في أواخر  يوليو، ولم يمنحوا إلا مهلة شهر واحد للامتثال للأمر.


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