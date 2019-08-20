رسالة صادمة تصل "بنكيران" عبر هاتفه.. ما الأمر

20 أغسطس 2019 - 02:30 م

قدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، شكوى إلى وكيل الملك بالرباط بسبب ثلاثة طلاب يقيمون بالحي الجامعي السويسي، حيث وضع اثنان منهم تحت الحراسة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن أحد الطلبة الجامعيين تواصل هاتفيًا مع عبد الإله بنكيران، قبيل عيد الأضحى، وأخبره بأنه يعيش الفاقة وليس بوسعه قضاء العيد مع أسرته.

وأضافت المصادر أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية طلب من المتصل القدوم إلى فيلته بحي الليمون وسط الرباط، حيث سلمه عبر أحد مساعديه، ورقة مالية من فئة 200 درهم.

وبعدما علم أحد أصدقاء الطالب بقضية المساعدة المالية، قرّر بدوره ربط الاتصال بعبد الإله بنكيران باستعمال هاتف صديقه، فطلب من رئيس الحكومة السابق إرجاع ملف قضائي يخصه.

من جانبه قام بنكيران بقطع المكالمة، ما دفع الطالب لإرسال رسالة نصية من هاتف صديقه، وصف فيها بنكيران بـ"الكلب"، ما دفع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إلى اللجوء إلى القضاء.

وقد شمل التحقيق الطالبين المتصلين بعبد الإله بنكيران، وصديقًا ثالثًا لهما بسبب حصوله على رقم رئيس الحكومة السابق عبر الإنترنت، وتسليمه للطالب الراغب في المساعدة المالية.