مفاجأة صادمة وراء اعتزال إليسا

20 أغسطس 2019 - 01:21 م

عقب الناقد الموسيقي محمد شميس، على إعلان الفنانة إليسا خبر اعتزالها قائلاً: "محاولة منها للضغط على الشركة المنتجة لألبومها الجديد".



وأضاف "شميس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن الشركة المنتجة تعاقدت مع أحد المواقع وإليسا لديها اعتراض على بعض البنود في التعاقد.



وتابع أن الفنانة إليسا لم تعتزل، ويعتبر هذا الخبر شكل من أشكال الدعاية للألبوم الجديد.

