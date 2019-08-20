» القبض على صاحب هاشتاج#معتدى على فتاة بمكة

20 أغسطس 2019 - 12:02 م

بعد أن انتشر هاشتاج# معتدى على فتاة بمكة، مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الشرطة السعودية في مكة المكرمة من التعرف على القائم بالاعتداء بحجر على فتاة، فى أحد أحياء المدينة، بعد كيله وابلاً من الشتائم بحقها عقب ملاسنة بين الطرفين.

وجاء في بيان الشرطة منطقة مكة المكرمة: "إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (معتدى على فتاة بمكة) الذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية السعودية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.