بعد اعتداء شقيقتها عليه.. زينة تغضب أحمد عز من جديد

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الساحل

في الأيام الماضية، أصبح اسم الفنانين أحمد عز وزينة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، وذلك بعد تداول أخبار باعتداء شقيقة الأخيرة على "عز" باليد في مدينة الساحل الشمالي، ألا أنه يبدو أن "زينة" تجاهلت الأحداث برمتها واستمتعت بإجازتها لأقصى حد.

وشاركت الفنانة زينة  عبر صفحتها على "إنستجرام" صورة لها من جديد بعد آخر مشكلة لها مع الفنان أحمد عز.

وظهرت زينة بإطلالة صيفية باللون الأبيض مع حذاء أبيض أنيق ودون مكساج والتقطت الصورة وهي واقفة على جسر على البحر وشعرها كيرلي وبعض الخصلات على وجهها.

وكتبت زينة تعليقا على صورتها قائلة: "كيف انتصرت؟ تركت كل شىء ملقى على الأرض وقمت أنا".

ووقعت مشاجرة الأسبوع الماضي بين شقيقة زينة وأحمد عز بالساحل الشمالي وتطورت إلى تقديم محاضر شرطية .


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