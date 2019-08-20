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1000 سعودية يغادرن المملكة بدون إذن ولى الأمر

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

جواز سفر

أم القرى

بالتزامن مع اعتماد تعديلات نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية، في المملكة العربية السعودية، غادرت 1000 امرأة سعودية المملكة، وذلك عبر مناف المنطقة الشرقية، بدون إذن ولي الأمر.

ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في السعودية، بيانًا حول اعتماد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات في نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة.

وأشار المرسوم الملكي إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

كما تضمنت تعديلات قوانين نظام وثائق السفر، منح الذكر والأنثى نفس الحقوق، فيما يتعلق بـ"حرية السفر" إذا ما تجاوز الشخص عمره 21 عاما. وقصر القانون من يلزمون باستخراج تصاريح السفر، هم: "الحضانة، والقصر، والمتوفى وليهم" فقط.

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