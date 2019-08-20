الهلالي: يجوز للدولة أن تنقل مقبرة حتى وإن كانت لصحابي

20 أغسطس 2019 - 11:24 ص





أكد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يجوز نقل مسجد من مكانه ، مستشهدا بمسجد سيدي أبو الإخلاص على طريق المحمودية ،معقبا :" يجوز للدولة أن تنقل أي مقبرة حتى وإن كانت لصحابي أو شهيد طالما لمصلحة الوطن .



وأضاف "الهلالي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الخطاب الديني غير المنضبط هو السبب وراء تشكيل تلك الثقافة المغلوطة لدى المواطنين.



وتابع ، أن المعنيين بالتخطيط العمراني لا يتمكنوا من إزالة مباني تعيق حركة الطرق حتى يحصلون على فتوى تجيز لهم عملهم، متابعا: "يعني إزاي تكون اتعلمت وأخدت الدكتوراه في عمل مهني ومتقدرش تقوم بعملك إلا لما تكون محمي بفتوى".

