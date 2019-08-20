» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى

20 أغسطس 2019 - 11:16 ص

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي، لتقديم ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني الجديد للزمالك بعد تسليمه مهمة قيادة أبناء ميت عقبة خلال المرحلة الجارية بعد توقيعه على عقد قيادة الفريق.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أنهى ملف المدير الفني الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق فى الفترة الجارية بشكل رسمي، بعدما أتم الاتفاق بصفة رسمية مع الصربي "ميتشو"، ليصبح مدربًا رسميًا للفريق الأبيض لمدة موسم.