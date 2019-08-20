"ميتشو" يقود أول مران له بميت عقبة

20 أغسطس 2019 - 11:13 ص

يقود الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إطار منافسات إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.





ويعقد "ميتشو" جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، بعدما أطلع المدير على التقرير الفنى للفريق الفترة الماضية مع شرح عناصر الأبيض فى الموسم الماضي.





وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي.



