  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
مسن

حسن الختام.. يقرأ سورة كاملة في سكرات الموت

البغدادي

بالأسماء.. هؤلاء من بقوا مع "البغدادي"

صورة

هزت الجزائر.. اغتصاب شاب وتصويره فى أوضاع مخلة

أمل حجازي

صادم.. فنانة شهيرة تطوف بـ"الكاميرا" فى الحج

محمد صلاح

بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

عمرو أديب

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

شوبير

«شوبير» يكشف مدرب الفراعنة الجديد

ذبح

جريمة مروّعة طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

محمد صلاح وعمرو وردة

أول توضيح من "صلاح" بشأن أزمة وردة

مأذون

شرط زواج يثير الجدل بالسعودية

"ميتشو" يقود أول مران له بميت عقبة

الرياضة

ميتشو
ميتشو

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

محمد يوسف يقود مران الأهلى بالجزيرة

#

الكاميرون تخوض أول مران باستاد الإسماعيلية

#

"جلال" يقود أول مران للزمالك

#

الزمالك يخوض أول مران له بالمغرب

المالية

الإصلاح الاقتصادي

مشروعات قومية

يقود الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إطار منافسات إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.


ويعقد "ميتشو" جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، بعدما أطلع المدير على التقرير الفنى للفريق الفترة الماضية مع شرح عناصر الأبيض فى الموسم الماضي.


وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى
» هل يعطي السودان ظهره للعرب؟
» القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"
» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها
» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"
» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية
» وائل جمعة يرشح مدربا شهيرًا لإدارة الأهلي .. فمن هو؟
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة قالت لها "انتي شمال"
» تصريح صادم من عمرو دياب عن "الآخرة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية