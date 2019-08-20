» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها

عقب إثارتها الجدل بعد تغريدتها حول اعتزالها الغناء، صرحت الفنانة إليسا، بأنها تلقت دعمًا كبيرًا من نجوم الفن، مؤكدة حبها الكبير للجميع.

وكان قد تفاعلت الفنانة إليسا مع الدعم الكبير الذي تلقته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعادت نشر تغريدات عدد كبير من نجوم الفن الذين عبّروا عن حبّهم لها وطلبوا منها أن تبقى قويّة وتعود عن هذا القرار.

وعلقت إليسا بعد كل هذا الدعم مؤكّدة حبّها الكبير للجميع ومشيرة إلى أنه ما زال هناك ألبوم غنائي مرتقب.

وكتبت إليسا: "كل ما يمكنني قوله الآن أنني أحبكم من أعماق قلبي، أنتم أفضل عشاق على الإطلاق، لا تنسوا أن هناك ألبومًا قادمًا".