  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
مسن

حسن الختام.. يقرأ سورة كاملة في سكرات الموت

البغدادي

بالأسماء.. هؤلاء من بقوا مع "البغدادي"

صورة

هزت الجزائر.. اغتصاب شاب وتصويره فى أوضاع مخلة

أمل حجازي

صادم.. فنانة شهيرة تطوف بـ"الكاميرا" فى الحج

محمد صلاح

بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

عمرو أديب

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

شوبير

«شوبير» يكشف مدرب الفراعنة الجديد

ذبح

جريمة مروّعة طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

محمد صلاح وعمرو وردة

أول توضيح من "صلاح" بشأن أزمة وردة

مأذون

شرط زواج يثير الجدل بالسعودية

بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

قضايا وحوادث

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بلاغ جديد للنائب العام ضد مجلس الزمالك

#

بلاغ للنائب ضد هالة صدقي بسبب فيديو+18

#

بلاغ يتهم رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية بإهدار المال العام

#

بلاغ يتهم عصام حجي بالتحريض ضد الدولة

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام للمستشار نبيل صادق، ضد أعضاء اتحاد كرة القدم مطالبًا بالتحقيق معهم بشأن التصريحات التي أدلى بها اللاعب محمد صلاح خلال لقائه على قناة CNN .

وجاء في البلاغ: "اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، كشف خلال مقابلته مع القناة بصراحة وشفافية أسباب خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث أوضح أن معسكر الفراعنة أثناء هذه البطولة اتسم بالعشوائية الكبيرة نظرًا لتكدس الجماهير الكبير داخل فندق إقامة اللاعبين أثناء البطولة القارية والذي أثر على تركيز اللاعبين".

وأكد البلاغ أن تصريحات صلاح تكشف عن أخطاء جسيمة وإهمال صارخ من جانب الاتحاد أدت إلى الخسائر الفادحة سواء المادية أو المعنوية وأكثرها ضررا ما لحق بسمعة الرياضة المصرية في الأوساط الدولية مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب سماع أقوال اللاعب محمد صلاح، لكشف الجرائم والأخطاء والإهمال من جانب المبلغ ضدهم لتقديمهم للمحاكمة الجنائية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى
» هل يعطي السودان ظهره للعرب؟
» القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"
» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها
» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"
» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية
» وائل جمعة يرشح مدربا شهيرًا لإدارة الأهلي .. فمن هو؟
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة قالت لها "انتي شمال"
» تصريح صادم من عمرو دياب عن "الآخرة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية