تصريحات صادمة لمدير معهد القلب المقال

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، إن التدخين أسوأ اختراع بشري في القرن العشرين وامتد للقرن الحادي والعشرين، مؤكدًا أن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية.
وأضاف شعبان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن التدخين تصدير للموت وتجارة الموت، وأن السجائر عبارة عن قتل بطىء.
وأوضح أن كل سيجارة تحتوي على 6000 مادة كيماوية؛ 600 مادة سامة، و60 مادة مسرطنة، و7 مواد تؤدي إلى تصلب في الشرايين وجلطات في القلب، متابعًا: "كل سيجارة تحتوي على مبيدات حشرية وسم فئران وزرنيخ ونشادر وبنزين وغيرها".