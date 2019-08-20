جريمة مروّعة طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

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أقدمت طفلة عمرها 12 عامًا على ذبح شقيقتها الصغرى بسبب غيرتها الشديدة من حب والدها وتفضيله عليها، وألقت بجثتها داخل "عشة" بإحدى القرى في محافظة الدقهلية.

وتمكن رئيس مباحث مركز شرطة التساموني الرائد أحمد الجندي من العثور على طفلة صغيرة مقتولة وملقاة داخل عشة، ليتم اكتشاف أن شقيقتها وراء تلك الجريمة.

وتلقت الشرطة بلاغًا من أهالي القرية يفيد بعثورهم على طفلة مذبوحة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث ويتبين أن الجثة لطفلة تدعى جنة عمرها 5 سنوات وبها آثار ذبح بالرقبة.

وقال والدها إنه ترك المنزل وفوجئ عند عودته باختفائها، مضيفًا أنه ظل يبحث عنها مع الأهالي حتى عثروا عليها مذبوحة، كما أكد عدم وجود أي خلافات مع أحد.

وبعد البحث والتحري اكتشف رجال الشرطة أن شقيقتها "دينا" استدرجتها وذبحتها بسكين وتخلصت منها داخل إحدى العشش، وتم ضبط الطفلة التي اعترفت بارتكاب الواقعة.


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