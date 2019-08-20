  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
مسن

حسن الختام.. يقرأ سورة كاملة في سكرات الموت

البغدادي

بالأسماء.. هؤلاء من بقوا مع "البغدادي"

صورة

هزت الجزائر.. اغتصاب شاب وتصويره فى أوضاع مخلة

أمل حجازي

صادم.. فنانة شهيرة تطوف بـ"الكاميرا" فى الحج

محمد صلاح

بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

عمرو أديب

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

شوبير

«شوبير» يكشف مدرب الفراعنة الجديد

ذبح

جريمة مروّعة طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

محمد صلاح وعمرو وردة

أول توضيح من "صلاح" بشأن أزمة وردة

مأذون

شرط زواج يثير الجدل بالسعودية

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

#

تعليق ناري لـ"أديب" على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

#

نشر صورة مؤلمة لفنان شهير من داخل المستشفى

#

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء

الإخوان

المصالحة

عمرو أديب

ام بى سى مصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن انتشار وثائق من السجن بخط اليد لنحو 1350 من شباب الإخوان يطالبون قياداتهم بالتراجع والتصالح مع الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة إخوانية مضيفًا: "غريبة إن جماعة الإخوان تطالب بالتصالح مع الإدارة المصرية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا سألت عاصم عبد الماجد مش أنت عملت مراجعات وتخليت عن فكر الإخوان، قالي ده عشان أخرج"، متابعا: "الإخوان كاذبون".

وتابع منفعلا: "أقسم بالله الناس دي لو اتمكنت ساعة هيقتلونا كلنا في ميدان التحرير، والناس اللي قتلتوهم في معهد الأورام، الناس دي عقارب، وخطر كبير على مصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى
» هل يعطي السودان ظهره للعرب؟
» القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"
» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها
» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"
» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية
» وائل جمعة يرشح مدربا شهيرًا لإدارة الأهلي .. فمن هو؟
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة قالت لها "انتي شمال"
» تصريح صادم من عمرو دياب عن "الآخرة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية