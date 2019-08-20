بالصور.. تسريب امتحاني الجغرافيا والتفاضل

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نشرت صفحة الغش الإلكتروني «غشاشون فدائيون للثانوية العامة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا من امتحانات مواد الجغرافيا والتفاضل والتكامل الذي يؤديه الطلاب الآن، بعد نص ساعة من بدء الامتحان.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه جار تتبع مصدر نشر الورقة والتوصل للطالب الذي قام بنشرها، مؤكدًا أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني سيتوصل للفاعل خلال دقائق معدودة.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدأت اليوم السبت 17 أغسطس وتنتهي الإثنين 26 من نفس الشهر.





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