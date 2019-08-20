» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"

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هيفاء وهبي وآليسا

متابعات-علا خطاب

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علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الأخبار المتداولة بشأن اعتزال الفنانة إليسا الغناء، موجهة رسالة قوية للأخيرة تحثها فيها عن الرجوع في قرارها.

وتفاعلت "هيفاء" مع النجمة إليسا إثر قرارها بالاعتزال بعد إصدار ألبومها الغنائي المقبل، مشيرة في تغريدة عبر "تويتر" أنها وجمهور اليسا لن يرضوا بهكذا قرار، معلنة تضامنها معها للانتصار على أصعب الظروف.

وكتبت هيفاء: "انتصرتي على ظروف أصعب يا إليسا، لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار، بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي".



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