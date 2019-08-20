تامر أمين بعد اتهامه بتكفير الأقباط: الإخوان السبب

رد الإعلامي تامر أمين، على الهجوم الذي لاحقه من قبل البعض خلال الأيام الماضية، واتهامه بتكفير الأقباط، أثناء تعليقه على حادث معهد الأورام الإرهابي.

رد الإعلامي تامر أمين، على الهجوم الذي لاحقه من قبل البعض خلال الأيام الماضية، واتهامه بتكفير الأقباط، أثناء تعليقه على حادث معهد الأورام الإرهابي.