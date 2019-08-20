  • الثلاثاء 20 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
مسن

حسن الختام.. يقرأ سورة كاملة في سكرات الموت

البغدادي

بالأسماء.. هؤلاء من بقوا مع "البغدادي"

صورة

هزت الجزائر.. اغتصاب شاب وتصويره فى أوضاع مخلة

أمل حجازي

صادم.. فنانة شهيرة تطوف بـ"الكاميرا" فى الحج

محمد صلاح

بلاغ جديد للنائب العام ضد أعضاء "الجبلاية"

عمرو أديب

أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

شوبير

«شوبير» يكشف مدرب الفراعنة الجديد

ذبح

جريمة مروّعة طفلة تذبح شقيقتها بالدقهلية

محمد صلاح وعمرو وردة

أول توضيح من "صلاح" بشأن أزمة وردة

مأذون

شرط زواج يثير الجدل بالسعودية

بالإسكندرية..

أول رد من «الأوقاف» على هدم مسجد "ولي صوفي"

آخر الأخبار

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

#

أول رد فعل من "كاف" على قرار المحكمة الرياضية بتتويج الترجي

#

الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين

هدُم مسجد "أبو الإخلاص الزرقاني"، الذي كان يضم ضريح الولي الصوفي بمحافظة الإسكندرية، بعدما كان عائقا أمام مشروع محور المحمودية، ونقل رفاته إلى مكان خاص بجانب مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية.

قرار نقل الضريح جاء بطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث كان المسجد يعوق الحركة في الجسر، الذي سيتم تشييده خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وجرى نقل جثمان أبو الإخلاص الزرقاني إلى المسجد بعد مرور 6 سنوات تقريبا على وفاته، حيث تم نقله من زاوية صغيرة دفن فيها عام 1979.

وأثار هدم المسجد ونقل الضريح جدلا على المواقع الاجتماعية، الأمر الذي عجل بتدخل وزارة الأوقاف المصرية.

وأصدرت الأوقاف بيانا على موقعها الرسمي تؤكد فيه أنه "لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة".

وقالت "لا مانع في ذلك للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل المسجد إلى مكان آخر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يقدم "ميتشو" بمؤتمر صحفى
» هل يعطي السودان ظهره للعرب؟
» القوات المسلحة تشارك روسيا في "حماة الصداقة - 4"
» أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها
» ملكة جمال عربية تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه"
» فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"
» رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"
» سيدة تنجب 5 توائم بالمملكة السعودية
» وائل جمعة يرشح مدربا شهيرًا لإدارة الأهلي .. فمن هو؟
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة قالت لها "انتي شمال"
» تصريح صادم من عمرو دياب عن "الآخرة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية