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طبيب يكشف معلومات صادمة عن "الكرش" وخطورته

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كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، مخاطر السجائر الإلكترونية.
وقال «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أضرار السيجارة الإلكترونية لا يقل عن العادية».
وكشف مدير معهد القلب عن خطورة «الكرش» على صحة الإنسان قائلاً: «الكرش يعد منحنى المرض وليس الرفاهية كما يعتقد البعض، كونه قد يُعد من مقدمات أمراض القلب، فضلا عن تسببه في الضعف الجنسي».




 

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