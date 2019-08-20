طبيب يكشف معلومات صادمة عن "الكرش" وخطورته

كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، مخاطر السجائر الإلكترونية.



وقال «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أضرار السيجارة الإلكترونية لا يقل عن العادية».

وقال «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أضرار السيجارة الإلكترونية لا يقل عن العادية».