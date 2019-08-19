"شعبة مواد البناء" تكشف حقيقة تراجع الأسعار

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، عن حقيقة تراجع أسعار مواد البناء.



وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لا نستطيع القول أن هناك تراجع بشكل كامل في أسعار مواد البناء، لكن هناك استقرار واضح»، مشيرا إلى أن هناك تراجع في مبيعات مواد البناء بسبب إجازات عيد الأضحى.

