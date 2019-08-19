الكويت: اقتحام الاحتلال لباحات الأقصى استفزاز للمسلمين

19 أغسطس 2019 - 10:20 م

أدان مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، الاقتحامات المتكررة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى، معتبرا إياها "استفزازا لمشاعر المسلمين".



ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن مجلس الوزراء استنكر، خلال اجتماعه اليوم، الممارسات الأمنية التعسفية التي تفرضھا سلطات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامھا باحات المسجد الأقصى والھجوم على المصلين.

وأكد على أن ما يحدث "يمثل مساسا واستفزازا لمشاعر كافة المسلمين وانتھاكا صارخ للمواثيق والأعراف الدولية".

ودعا المجتمع الدولي لـ"ممارسة مسؤولياته في الضغط على الكيان الصھيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية ووضع حد لمثل ھذه الممارسات التعسفية والتعدي على المقدسات الدينية".

وسمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو 1336 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، الأحد قبل الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة.

وجدّد عشرات المستوطنين، الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بمدينة القدس، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لوكالة الأناضول إن "114 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.