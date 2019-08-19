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تورط قطر في انتهاك حقوق عمال «مونديال 2022»

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اعترفت الحكومة القطرية بتورطها في الانتهاكات التى طالت الآلاف من العاملين فى منشآت كأس العالم 2022، وذلك فى بيان نشره مكتب الاتصال الحكومى بشأن نتائج التحقيق فى إضراب عمال فى منطقة «الشحانية» القريبة من الدوحة.

ووفق البيان الذى نشرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، فإن احتجاجات واسعة شهدتها قطر من قبل العمال، خلال الأشهر الماضية، واعترفت الحكومة القطرية بتأخر دفع الأجور للعاملين لمدة شهرين».

ورغم الاعتراف القطرى لاتزال الشكوى الأصلية لآلاف العمال قائمة ولم تتم معالجتها.

ومن المقرر أن تواجه الدوحة فى سبتمبر المقبل تقريرا من مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة المقبلة، يتضمن الانتهاكات التى طالت العمال، وكذلك الإجراءات التعسفية ضد مواطنى قطر الذين سُحبت جنسياتهم.


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