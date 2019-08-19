» قتل مصري وصديقته بطريقة بشعة في الفلبين

لقي مواطن مصري وصديقته مصرعهما في ولاية ديجوس بالفلبين، بعدما تم إطلاق النار عليه، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن الجاني.

وذكر موقع "فيليبين ريف ستايل" الفلبيني، أن مجهولين أطلقوا النار على مصري مدينة داجوس، وزميلته، خلال سيرهما في الشارع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وأضاف أن المهاجمين الذين كانوا يركبون دراجات هوائية خلال إطلاق النار على المصري وصديقته، هربوا دون أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم.

وأوضح أن المصري يدعى رمضان حامد عبد الراضي (31 عاما)، وأصيب بعدة طلقات نارية، قتلته في الحال، مشيرا إلى أن سبب الحادث غير معروف حتى الآن.

وقالت الشرطة الفلبينية إن رجلين مجهولي الهوية أطلقا النار على رمضان وصديقته، مشيرا إلى أن الضحيتين كانا يتوجهان لمقر إقامتهما بعد انتهاء عملهما.

وبينت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضحيتين حاولا الهرب، ولكن المهاجمين طاردوهما، وأطلقا عليهما العديد من الطلقات النارية في أجزاء متفرقة من جسديهما، ما تسبب في وفاتهما في الحال.

وأضافت الشرطة أن رمضان رفع قبل أسبوعين دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص الذين كان يعمل عندهم، يتهمه بسرقة 60 ألف بيزو، موضحة أن الحادث قد يكون متعلقا بالأمر.