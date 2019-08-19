هيفاء وهبى تعود إلى محمد وزيري

19 أغسطس 2019 - 07:29 م

عادت الأمور إلى مجاريها بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري، من دون أن يتم الإعلان رسمياً أو عبر السوشال ميديا عنها، كما سبق أن فعل وزيري عندما أكّد أنّه أوقف تعامله مع هيفاء من خلال تغريدة على "تويتر" بعد الشتائم التي إنهالت عليه وعلى عائلته من قبل جمهورها، كما أورد في تغريدته التي أعلن فيها الاستقالة من منصب مدير أعمالها.

محمد وزيري وهيفاء وهبي، عادا إلى تبادل التغريدات على "تويتر" للتأكيد على عودة العلاقة إلى مجاريها بينهما، فهو أخبرها عن مفاجأة لها، لترد عليه أنها لا تستطيع الإنتظار.

ويبدو أن هناك مفاجأتين وليس مفاجأة واحدة تحضر لهما هيفاء، الأولى عبارة عن أغنية "سينغل" سوف تطرحها اليوم وهي نشرت البرومو الترويجي الخاص بها، والثانية حفل غنائي في مصر في الساحل الشمالي في 23 آب\أغسطس المقبل.

يشار إلى أن هيفاء وهبي أحيت حفلاً ضخما في السويد في إطار مهرجان "غوتنبرغ الثقافي" ولكن محمد وزيري لم يكن معها.