» رسميًا.. «ميتشو» يوقع عقود تدريبه للزمالك

19 أغسطس 2019 - 06:54 م

وقع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بشكل رسمي اليوم الإثنين، على عقود تدريب الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، لمدة موسم واحد.

وأتم ميتشو تعاقده مع الزمالك بعدما حضر اليوم الإثنين، إلى مقر القلعة البيضاء وكان في استقباله مرتضى منصور رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي الظهور الأور لـ"ميتشو" في مقر الزمالك بعدما أعلن النادي فجر اليوم الإثنين التعاقد معه لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليستعد المدرب لعقد جلسة مع الجهاز المعاون له تمهيدا لقيادة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز ذهابا بنتيجة 7-0.