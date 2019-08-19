  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
شاطئ

ظهور شئ مخيف على شواطئ إسكندرية وتحرك حكومي عاجل

البشير

«البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»

قاء شيخ الأزهر ببابا الفاتيكان

بدء تفعيل وثيقة «الأخوة الإنسانية» بين الأزهر والفاتيكان

أرشيفية

شاهد..سعودية تعرض نفسها للزواج مقابل مبلغ زهيد

السائق

سائق أوبر مصري يغتصب أمريكية في الكرسي الخلفي

صلاح ووردة

«صلاح» عن عمرو وردة: «المتحرش لا بد أن يُعالج»

الفنانة مريم حسين

فيديو.. بعد صدور حكم بحبسها.. فنانة شهيرة تتخفى في النقاب

الظهور لأول للبشير مرة منذ الإطاحة به

بالتفاصيل.. اعترافات «البشير» أثناء محاكمته اليوم

أرشيفية

ملابس داخلية.. تهديد بالقتل.. هذا ما حدث مع مصرية بالكويت

الفنانة يسرا

جنازات المشاهير.. انفعال وطرد ومنع التصوير

«البشير» عن الأموال المضبوطة: هدية من «بن سلمان»

عرب وعالم

البشير
البشير

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

#

الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

#

صورة مثيرة لـ "ليندسي لوهان" تثير التساؤل عن علاقتها بـ محمد بن سلمان

#

الإفراج عن 3 رموز من نظام "البشير"

الامارات

السعودية

البشير

بن سلمان

أموال مضبوطة

قال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في أقواله بدفتر التحري، إن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد منحنه مبلغ مليون دولار في ظرف ولم يصرفه.

وأثناء محاكمته الأولى في الخرطوم، قال البشير إن "خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر من سلمتها"، مضيفا أن "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا يعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف"، وذلك حسب قناة "روسيا اليوم".

وأكد البشير أن "المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل ولي العهد السعودي الأمير  محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار".

وأوضح الرئيس السوداني المعزول أن "ممتلكاته عبارة عن منزل بحي كافوري ومزرعة. وشقة أم زوجته فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"،

وأكد أن "جميع المبالغ التي بحوزته سلمها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو حميدتي".
هذا ولم تصدر المملكة العربية السعودية أي تعقيب على هذه المزاعم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المحكمة تنظر في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد نشره صور جريمته..السعودية تعلن القبض على أشهر مُغتصِب
» «شوبير» يُكذب «صلاح»: «معسكر المنتخب كان منضبطًا»
» رسالة محمد صلاح إلى رئيس اتحاد الكرة القادم
» محمد صلاح يفتح النار على اتحاد الكرة السابق
» قتلى ومصابون في قصف على قافلة عسكرية تركية
» رئيس الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا لـ«ميتشو»
» حقيقة إيقاف «جريشة» بعد أزمة الأهلي وبيراميدز
» نجم أستون فيلا: «هناك صعوبة في التواصل مع تريزيجيه»
» رضوى الشربينى عن اعتزال إليسا: "أحلى خبر"
» زينة تراهن مذيعا شهيرا: "مليون دولار لو أنا أتجوزت تاني"
» «هيفاء وهبي» تفاجئ متابعيها بتغريدة مثيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية