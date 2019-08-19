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«شوبير» يُكذب «صلاح»: «معسكر المنتخب كان منضبطًا»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

شوبير

شن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، هجومًا حادًا على محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد الهجوم المكرر لنجم الريدز على مسئولي الجبلاية بشأن سياستهم المتبعة مع نجوم المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، رافضًا السكوت عن الهجوم المكرر الذي صرح به بشكل متكرر خلال الفترة القادمة.

وهاجم محمد صلاح، خلال حواره لشبكة "CNN " الأمريكية والذي تم نشره اليوم الإثنين مسئولي اتحاد الكرة، كاشفًا عن أنه وبقية نجوم المنتخب لم يكونوا سعداء من الأجواء التي وقعت بمعسكر الفراعنة في كان 2019.

وكذب شوبير في تصريحاته لشبكة CNN، الاتهامات التي كشفها صلاح.. قائلًا: "معسكر المنتخب كان منضبطا لأقصى درجة خلال كأس أمم إفريقيا 2019".

وأجرت شبكة CNN الأمريكية حوارًا مع صلاح قبل أن تتوجه بأسئلة لشوبير باعتباره مسؤول بارز في اتحاد الكرة خلال البطولة التي احتضنتها مصر.

ودافع شوبير عن سياسة اتحاد الكرة.. قائلًا: "هذه نفس الاتهامات التي سمعناها من صلاح خلال كأس العالم 2018، مقارنة بالأخطاء المزعومة في مونديال روسيا، أؤكد للجميع أن معسكر المنتخب في أمم إفريقيا 2019 كان هناك التزام وانضباط وتحت السيطرة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كان 2019 من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا 1 - 0 .

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