شاهد..سعودية تعرض نفسها للزواج مقابل مبلغ زهيد

19 أغسطس 2019 - 06:03 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة سعودية تعرض نفسها للزواج مقابل مهر لا يصدق .

و ظهرت الفتاة في مقطع فيديو، تعرض مهرها بـ500 ريالًا فقط، لافتة إلى أن ذلك تسهيلًا على الشباب السعودي وتظرًا للظروف الاقتصادية.

وأوضحت الفتاة، أن لها شرط رغم ذلك وهو أن تكون الـ500 ريال جميعها ورقية وليست معدنية.

وكانت الفاشينيستا بدور البراهيم، قد أثارت الجدل بعد طرحها فيديو على سناب شات أكدت فيه أن شرطها للزواج هو أن يكون مهرها مليون ريال؛ ليعرض شاب موافقته على طلبها.

