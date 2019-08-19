«صلاح»: تعاملي للمرأة تغير منذ وجودي في أوروبا

19 أغسطس 2019 - 05:59 م

علق النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على الاتهامات التي وجهت له بالنفاق فيما يتعلق بطريقة معاملة المرأة في الشرق الأوسط، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لصحيفة «تايم» الأمريكية في وقت سابق.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «موقفي لا يزال هو نفسه، كما قلت سابقًا الناس يسيئون فهم ما أقول، لكن في هذه الأثناء ما أتحدث عنه هو أن المرأة يجب أن تحصل على حقوقها في الشرق الوسط».

وأضاف نجم المنتخب الوطني: «أولا علينا قبول أن هناك مشكلة، أعرف أنه من الصعب جدًا قبول ذلك، لكن بنسبة 100% المشكلة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، والشيء الثاني رأيي هو أن للمرأة الحق في التحدث عن اي شيء لا تحبه».

وتابع: «أنا أتحدث عن نفسي، عندما تواجه ابنتي مشكلة يجب أن تشعر بدعم مني للحديث معي عن المشكلة، الشيء الأكثر أهمية هو الخوف، المرأة تخشى زوجها ووالدها، وهذه هي النقطة الرئيسية على ما أعتقد».

وأوضح صلاح: «الخوف ليس صحيًا على ما أعتقد، لذلك علينا اصلاح ذلك، لقد تغيرت من حيث معاملتي للمرأة منذ أن تواجدت في أوروبا، لقد تحولت من ذلك الرجل الذي تخاف منه النساء إلى الشخص الذي يتحدث الآن، الشخص الذي يقاتل ضد الموضوع لأنه يرى أن ذلك خطأ».

وأتم: «بالطبع قبل ذلك لم يكن لدي ابنة لأنني، أعتقد أنني بدأت في التغيير قبل 9 أو 10 سنوات، ولكنني الآن أقاتل ضد هذا الأمر لأنه خطأ».