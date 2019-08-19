البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين

أعلن البنك المركزي، الإثنين، طرح أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو لأجل عام واحد.

وقال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني اليوم، إن "أذون الخزانة المقومة باليورو مستحقة السداد في 18 أغسطس 2020".

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 و6 أشهر وعام.

ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

ويطرح المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

ونهاية الشهر الماضي، ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بنسبة 1.2 بالمئة، ما يعادل 565 مليون دولار على أساس شهري إلى 44.916 مليار دولار.

وفي نهاية 2018، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار بما يعادل 35.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.