» محمد صلاح يفتح النار على اتحاد الكرة السابق

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اتحاد الكرة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

فتح النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، النار على اتحاد الكرة السابق والذي كان قد قدم استقالته فور خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفقًا لما قاله صلاح في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن ما حدث خلال فترة كأس الأمم الإفريقية الماضية يجعله يشعر بالإحباط الشديد من السياسة التي تدار بها الأمور، متهمًا اتحاد الكرة بمحاولة الدخول معه في منافسة.

وقال صلاح :"الأمور مع اتحاد الكرة؟ لقد كان الأمر أشبه بالمنافسة، من سيفوز في النهاية! بالنسبة لي لن أكون فائزًا أبدًا لأنني لاعب".

وأكمل :"لذا عندما آتي لأخبرك بشيء ما، عليك أن تعرف أنني أخبرك فقط لأني أريد أن أكون سعيدًا، وذلك من أجل فعل شيء أكثر للمنتخب الوطني".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "ليس فقط أنني أخبرك لكي أبين لك أنني قوي، لست قويًا هناك، وصدقني، إذا كنت قويًا هناك كان بإمكاني تغيير الكثير من الأشياء".


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