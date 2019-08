» قتلى ومصابون في قصف على قافلة عسكرية تركية

تعرض رتل عسكري تركي لهجوم بينما كان في طريقه لأحد مواقع المراقبة شمال غربي سوريا، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 12 آخرين في الضربة الجوية.

وقالت تركيا إن غارات جوية استهدفت قافلتها العسكرية أثناء توجهها نحو موقع مراقبة تركي في معقل الجماعات المسلحة السورية بمحافظة إدلب.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى، لكنها "أدانت بشدة" الغارات الجوية، مضيفة أنها تتناقض مع "الاتفاقات الحالية وكذلك تعاوننا وحوارنا مع روسيا".

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الهجوم يخالف الاتفاقات التي أبرمتها أنقرة وتعاونها مع روسيا، أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد.

وأضافت الوزارة أن روسيا تلقت بلاغا مسبقا بأمر الرتل، داعية إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لمنع تكرار الحادث.

ولم يتضح على الفور من الذي يقف وراء الغارات الجوية.

يذكر أن لتركيا 12 مركز مراقبة داخل إدلب، وعلى مشارفها، في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع روسيا.



شاهد الفيديو..



Video showing smoke rising after a regime airstrike targeted a Turkish convoy on its way to Khan Sheykhun #Syria pic.twitter.com/hzwEqsKDEW