تصريح مفاجئ لـ«صلاح» بشأن اعتزاله اللعب

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محمد صلاح
محمد صلاح

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المصريون

ليفربول

صلاح

تحدث محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن حقيقة نيته في اعتزاله اللعب الدولي، مُشيرًا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات تكون أمرًا مهولًا.

وكانت العديد من التكهنات والتقارير الصحفية قد أشارت إلى نية محمد صلاح اعتزال اللاعب الدولي مع المنتخب الوطني، خاصةً بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين اتحاد الكرة قبل وبعد كأس العالم 2018.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية: "أحب بلدي من قلبي، دائمًا ما أفكر فيها، أريد أن أكون ذلك الشخص الذي يلهم الأطفال".

وأضاف :"لذلك فإن اعتزال اللعب الدولي وعدم المشاركة مع المنتخب الوطني هو أمر كبير وضخم للغاية بالنسبة لي".


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