  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:16 م
بحث متقدم
الظهور لأول للبشير مرة منذ الإطاحة به

بالتفاصيل.. اعترافات «البشير» أثناء محاكمته اليوم

أرشيفية

ملابس داخلية.. تهديد بالقتل.. هذا ما حدث مع مصرية بالكويت

الفنانة يسرا

جنازات المشاهير.. انفعال وطرد ومنع التصوير

ليونيل ميسي

«الفيفا» يعلن قائمة الأهداف المرشحة لـ«بوشكاش»

المخرج السينمائي خالد مرعي

ترحيل مخرج «خيال مآتة» للنزهة في قضية المخدرات

عمر البشير

أول صور لـ«البشير» داخل قفص الاتهام

محمود عباس

قرار مفاجئ من عباس ضد مستشاريه

سيد عبد الحفيظ

غرامات بالجملة على النادى الأهلى

صورة ارشيفية

رسميا.. السعودية تبدأ في تنفيذ قرارات مهمة للمرأة

الجالية المصرية بالكويت

«الإحصاء الكويتية» هذا هو الحجم الحقيقى للجالية المصرية

بالتفاصيل.. اعترافات «البشير» أثناء محاكمته اليوم

عرب وعالم

الظهور لأول للبشير مرة منذ الإطاحة به
الظهور لأول للبشير مرة منذ الإطاحة به

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

البشير يكشف أسرارًا صادمة أثناء محاكمته

#

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

#

"أديب" يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين".. هذا ما قاله

#

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

عمر البشير

المحكمة

الرئيس السوداني

مثُل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أمام المحكمة اليوم لمحاكمته في تهم فساد، يقول محاموه إنها بلا أساس.

وقال أحد المحققين أمام المحكمة إن البشير "اعترف بتلقيه ملايين الدولارات من المملكة العربية السعودية".

ووقف البشير خلف القضبان اليوم، مرتديًا جلبابًا وعمامة بيضاء.

وذكرت وكالة رويترز إنه لم يعلق على التهم الموجهة إليه.

ويقول شهود عيان إن المنطقة المحيطة بمقر المحاكمة في الخرطوم تشهد احتياطات أمنية مكثفة.

وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن البشير وصل في موكب عسكري ضخم.

ويواجه البشير تهما تتعلق بـ"حيازة عملة أجنبية، والفساد، وتلقي هدايا بشكل غير قانوني".

وفي أبريل الماضي، قال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إنه عُثر في منزل البشير على أموال تزيد على 113 مليون دولار، من العملات الأجنبية والمحلية.

وظهر البشير لأول مرة منذ الإطاحة به في 16 يونيو الماضي، أمام مكتب النائب العام.

وأُطيح بالبشير من السلطة في أبريل الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات، لينتهي بذلك حكمه الذي امتد قرابة ثلاثين عاما.

وقال المحققون في يونيو الماضي إن مبالغ طائلة من العملات الأجنبية عُثر عليها في أكياس من الخيش داخل منزله.

وكان من المقرر بدء محاكمة البشير في يوليو الماضي، لكنها أرجئت لأسباب أمنية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إيقاف «جريشة» بعد أزمة الأهلي وبيراميدز
» نجم أستون فيلا: «هناك صعوبة في التواصل مع تريزيجيه»
» رضوى الشربينى عن اعتزال إليسا: "أحلى خبر"
» زينة تراهن مذيعا شهيرا: "مليون دولار لو أنا أتجوزت تاني"
» «هيفاء وهبي» تفاجئ متابعيها بتغريدة مثيرة
» رسميا.. السعودية تبدأ في تنفيذ قرارات مهمة للمرأة
» لص يستأذن صاحب سيارة لسرقة بطاريته
» تعليق غير متوقع لـ"أديب" عن اعتزال إليسا الغناء
» مفاجأة من العيار الثقيل.. إليسا تعتزل الغناء نهائيًا
» سيدة برحم مزدوج تلد توأمين يفصل بينهما 11 أسبوعا
» "الجمارك" تحبط حيلة راكب فى تهريب مخدرات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية