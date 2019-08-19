ملابس داخلية.. تهديد بالقتل.. هذا ما حدث مع مصرية بالكويت

لجأت امرأة مصرية إلى الشرطة الكويتية لتقديم بلاغ ضد جارها "الأعزب" تتهمه فيه بتهديدها بالقتل إثر شكواها من إلقاء "ملابس داخلية" أمام منزلها.

المرأة التي لم يُكشف عن هويتها كانت قد عثرت على ملابس داخلية ملقاة في ممر أمام سكنها بمنطقة "حولي"، ما دفعها إلى التشاجر مع جارها الأعزب، الذي اتهمته بتهديدها بالقتل، فيما اتهمها هو بالسب والقذف.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "الراي" عن مصدر أمني، فإن المرأة المصرية، عثرت على ملابس داخلية ملقاة في ممر أمام مسكنها في إحدى مناطق محافظة "حولي"، لتتوجه على الفور إلى شقة جارها الأعزب، الذي حملته مسئولية إلقاءه، ما سبب لها الحرج والشبهات أمام الجيران.

غير أن الجدل والنقاش احتد بين الطرفين، قامت على إثرها المرأة بالتوجه إلى قسم الشرطة، وأبلغت رجال الأمن بما حصل، قائلة إنها عندما وجدت تلك الأشياء واجهت جارها بما وجدت ورأت في الممر المؤدي إلى مسكنها، لكنه لم يتقبل كلامها وقام بتهديدها بالقتل.

وأبلغت رجال الأمن ببياناته وأبدت خشيتها من تعرّض بناتها للأذى بسبب وجود هذه الممارسات اللا أخلاقية في المكان، وفق المصدر.

و"تم استدعاء الجار، وأثناء التحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، قال إن جارته المصرية شتمته وسجل بحقها قضية سب وقذف، وخضعت الشاكية والمشكو في حقه للتحقيق في ملابسات الاتهامات المتبادلة بينهما"، بحسب ما نقل المصدر ذاته.

وأشار إلى أنه "جارٍ الوقوف على ملابسات الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص القضية".