نائب يشيد بمبادرات الدولة لمكافحة الإدمان والتدخين

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صحة المواطنين

عضو لجنة الصناعة

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص الدولة على صحة المواطنين من خلال إطلاق عدة مبادرات صحية، بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الإدمان والتدخين والتشجيع على التعافي.

وأكد متولي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن توجه الدولة لفتح عيادات خاصة للتشجيع على الإقلاع عن التدخين، يعكس تغير في فكر الدولة نحو الصحة العامة، مشيرا إلى أن أهم ما تقدمه هذه العيادات بالإضافة إلى الكشف الطبي، هو تقديم الدعم النفسى الذى يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة فى الإقلاع عن التدخين.

وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى أن التدخين يكون عادة مترسخة في الشخص، مما يجعل الإقلاع عنها صعب للغاية بدون وجود دعم نفسي للمدخن، فأضرار التدخين لا تخفى على أحد، وأثره على الجهاز التنفسي والعصبي ووصول خطرها للسرطان معروف، ولكن التعود يكون المشكلة الأكبر أمام المدخن، وهو ما تساعد فيه هذه العيادات.


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