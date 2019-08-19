"الديهي": مصر سيكون لها 3 عواصم

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي، وجه بتطوير ميدان التحرير ، مؤكدا أن مصر سيكون بها ثلاث عواصم وهي العاصمة التاريخية متمثلة في القاهرة، والعاصمة الإدارية السياسية، والعاصمة السياحية في أكتوبر بعد افتتاح المتحف الكبير ومطار سفنكس، وتطوير منطقة الأهرامات، معقبًا: "مصر تبني من جديد".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، بأنه عقد اجتماع بين رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بهدف وضع تصور لتطوير ميدان التحرير ضمن جهود تطوير القاهرة.

وأوضح "الديهي"، أن منطقة ميدان التحرير هي سرة القاهرة والقلب النابض لها، مشيرًا إلى أن 2020 ستنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون هناك فرصة تاريخية لإعادة ترتيب العاصمة التاريخية الثقافية لمصر، مشددًا على أن المباني الموجودة بوسط البلد تضارع مدن باريس، وسوف تعود منطقة وسط البلد لبهاءها التاريخي مرة أخرى كمزار سياحي للوافدين وتتحول لمنطقة جاذبة للسياح.

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